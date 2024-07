Caltanissetta, attenzione e sicurezza: l’Amministrazione incontra la Municipale

Durante una visita al Comando della Polizia locale nisseno, il sindaco Tesauro e l’assessore Aiello hanno affrontato, insieme al comandante Peruga, vari temi tra cui street control e decoro urbano

“Restituire dignità alla divisa e a chi la indossa. Siamo a disposizione per migliorare le condizioni di lavoro della Polizia Municipale con ricadute positive sul cittadino”. È quanto dichiarato dall’assessore al ramo Oscar Aiello a seguito dell’incontro avuto nei giorni scorsi con il comandante della Polizia Municipale Diego Peruga.

Ad accompagnarlo nella sua visita istituzionale il sindaco Walter Tesauro, un incontro per manifestare la volontà dell’Amministrazione comunale a lavorare in sinergia, con serenità e reciproca collaborazione per garantire la sicurezza ai nisseni e il decoro urbano in città.

Caltanissetta, street control con Diego Peruga

Durante il confronto con il comandante della Polizia Municipale, Diego Peruga, è stato affrontato anche il tema dello street control, argomento al centro della campagna elettorale del neo sindaco. “È nostra intenzione – afferma l’assessore Oscar Aiello – apportare delle modifiche migliorative all’utilizzo di questo sistema tecnologico e a breve comunicheremo le novità in tal senso”.

Caltanissetta, Aiello sul tema sicurezza

Altro tema affrontato è stato quella della sicurezza. “L’Amministrazione – prosegue l’Assessore Oscar Aiello – mira all’implementazione di politiche di sicurezza e controllo del territorio, ai fini della prevenzione dei reati e del conseguimento del decoro urbano”.

Anche questo tema era citato all’articolo 11 del programma elettorale che il sindaco Walter Tesauro ha presentato ai cittadini. Punto sul quale l’assessore Aiello sta lavorando in sinergia con il sindaco e il comandante Diego Peruga con l’obiettivo prioritario di migliorare la sicurezza urbana.