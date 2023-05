Cane “sigillato” vivo e abbandonato accanto al canale: shock in Sicilia – VIDEO

Denunciate due donne nel Palermitano, ritenute autrici dell'atroce gesto nei confronti dell'animale.

Cane sigillato vivo all’interno di un sacco e gettato all’interno di un canale di scolo: l’ennesimo caso di violenza contro un animale indifeso si è verificato nella periferia di Monreale, in provincia di Palermo.

Due donne, ritenute responsabili del tremendo gesto, sono state denunciate per maltrattamento e abbandono di animale.

Cane rinchiuso in un sacco e gettato in canale, shock a Monreale

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, due donne avrebbero chiuso l’animale all’interno di un sacco e lo avrebbero abbandonato, ancora vivo, nei pressi di un canale. Riprese dalle telecamere presenti in zone, le due donne accusate del terribile gesto sono state denunciate.

Pare che il povero animale si trovasse all’interno di una custodia di abito da sposa.

Come sta l’animale

Il tempestivo intervento di una volontaria di “Stop Animal Crimes Italia” e di altri cittadini ha permesso di salvare la vita dell’animale. La volontaria Linda Guarneri avrebbe portato d’urgenza il povero cane in una clinica veterinaria di Palermo.

Avrebbe riportato una frattura allo sterno e, in più, presenterebbe dei segni di maltrattamento. Fortunatamente, però, il cane si starebbe riprendendo.

“Chi compie gesti così gravi non paga”

“Domani depositeremo in Procura una querela per il reato di abbandono e maltrattamento animale ossia tentata uccisione di animali e seguiremo il processo fino alla fine, anche se le pene dei reati contestati sono davvero lontane da essere considerate proporzionali al disumano gesto commesso”, si legge in una nota di “Stop Animal Crimes Italia”, che ha commentato il caso.

Foto di Stop Animal Crimes Italia