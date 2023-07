Tre cani aggrediscono un dipendente del cantiere nautico di Catania, una denuncia

Rappresentante legale del cantiere nautico di Catania denunciata dalla polizia dell'ufficio di frontiera per reati di lesioni personali colpose.

Rappresentante legale del cantiere nautico di Catania denunciata dalla polizia dell’ufficio di frontiera per reati di lesioni personali colpose, in quanto tre cani di taglia medio-grande (dalla foto sembrano dei Pit Bull) hanno aggredito un dipendente che lavora lì.

L’uomo che ha subito l’aggressione è stato attaccato dai tre cani che lo hanno fatto cadere a terra e lo hanno azzannato. Fortunatamente, subito dopo è riuscito a rialzarsi e a mettersi in salvo arrampicandosi su un muretto per evitare ancora danni. In seguito all’aggressione il dipendente del cantiere è stato trasportato in pronto soccorso all’ospedale Garibaldi di Catania e i medici gli hanno assegnato 28 giorni di prognosi, perché ha avuto anche una frattura al polso sinistro.

La polizia ha verificato l’episodio, denunciato dall’uomo, tramite le immagini di videosorveglianza, ma anche grazie a un testimone, un uomo del Senegal, che ha provato a fermare l’aggressione intervenendo e che ha confermato quanto accaduto.

Dalle indagini è emerso che i tre cani appartengono al cantiere nautico, quindi ecco la denuncia alla rappresentante legale. Il tutto è stato trasmesso dalla polizia dell’ufficio di frontiera alla direzione dell’Asp veterinaria-servizio igiene urbana di Catania che prenderà i provvedimenti necessari.