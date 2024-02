Canicattini Bagni, sportello per far nascere nuove imprese

Il servizio ha sede nei locali dell’agenzia di Sviluppo degli Iblei e del Living lab. L’iniziativa è stata siglata dal Comune, dalla Cna e dalle Pmi. Il sindaco Amenta: “Incentiviamo giovani e start up al femminile”

CANICATTINI – Nasce a Canicattini Bagni uno sportello per assistere e sostenere la nascita di nuove imprese giovanili e al femminile valorizzando il sistema economico locale e favorendo la crescita del sistema produttivo del territorio.

Si tratta del frutto della sinergia e collaborazione tra l’Amministrazione comunale, guidata dal primo cittadino Paolo Amenta, e la Cna (Confederazione nazionale dell’artigianato) e delle Pmi (Piccole e medie imprese) di Siracusa, retta da Gianpaolo Miceli, attraverso la sede canicattinese presieduta da Emanuele Randazzo.

Uno sportello per favorive la nascita di imprese

Lo sportello ha sede nei locali del palazzo municipale, al primo piano di via Principessa Iolanda 51 dove sono allocate anche l’agenzia di Sviluppo degli Iblei e il Living lab, l’infrastruttura per la sperimentazione di nuove tecnologie, finanziata dal dipartimento Attività Produttive della Regione siciliana per incentivare lo sviluppo sostenibile del territorio attraverso l’innovazione, di cui il Comune di Canicattini Bagni è capofila nel comprensorio ibleo.

Protocollo d’intesa tra il Comune di Canicattini Bagni e la Cna

Dopo l’approvazione della Giunta comunale, è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa tra il Comune di Canicattini Bagni e la Cna, da parte del Sindaco Paolo Amenta e del Presidente della Cna di Canicattini Bagni, Emanuele Randazzo. Ha presenziato alla sigla del protocollo anche Pinella Cianci del direttivo della locale Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle Piccole e medie imprese. “Come sempre – dichiara il Sindaco Paolo Amenta – ci mettiamo a disposizione della Comunità per incentivare lo sviluppo e la creazione di nuove start up imprenditoriali da parte dei nostri giovani, soprattutto imprese al femminile, da Resto al Sud a tutte le altre opportunità”.

“La collaborazione con Cna, che ringrazio, e la nascita dello sportello presso i locali dell’Agenzia e del Living Lab – prosegue Amenta – è un ulteriore servizio che mette in moto processi di accompagnamento alla definizione dell’idea imprenditoriale con l’analisi della realizzabilità dell’idea imprenditoriale e successivo accompagnamento alla formalizzazione dell’idea d’impresa e ricerca di agevolazioni finanziarie e accesso al credito”.

“Oggi è sempre più indispensabile conoscere le normative e le possibilità di sostegno per dare vita e attivare nuovi progetti imprenditoriali in particolare da parte dei giovani, a beneficio dell’intera comunità – aggiunge il Presidente di Cna Canicattini Bagni, Emanuele Randazzo – . Per fare questo, grazie alla disponibilità dell’Amministrazione comunale, Cna mette a disposizione i propri operatori ed esperti preparati al raggiungimento di questo importante obiettivo”.

Un servizio di supporto alla creazione d’impresa, dunque, attraverso un percorso di tutoring che permetta agli aspiranti imprenditori di agire in modo consapevole con l’obiettivo di rendere stabili le iniziative imprenditoriali. Nei prossimi giorni saranno pianificate le giornate e gli orari di presenza di consulenti ed esperti di Cna Siracusa all’interno dello sportello idonei a garantire supporto agli aspiranti imprenditori.