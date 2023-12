Capodanno 2024 senza “botti”, firmata l’ordinanza a Palermo

Stop ai botti per il Capodanno 2024 a Palermo: ecco l'ordinanza

Il sindaco Roberto Lagalla ha firmato oggi l’ordinanza anti botti a Palermo, con cui vieta l’accensione, il lancio e lo sparo di fuochi d’artificio, petardi, bombette, mortaretti e oggetti simili. L’ordinanza sarà in vigore da domani, sabato 30 dicembre 2023, al 6 gennaio 2024 incluso. La violazione dell’ordinanza anti botti prevede una sanzione amministrativa che va da 500 a 5.000 euro.

Il piano di sicurezza

È stato, inoltre, varato un piano di sicurezza per la festa di Capodanno nelle piazze Ruggero Settimo e Castelnuovo a Palermo, dove il numero massimo di spettatori entro l’area transennata sarà di 9.800 persone, per rispettare i parametri di capienza in sicurezza delle due piazze. Eventuale afflusso superiore sarà gestito dalle forze dell’ordine.

Altre ordinanze in Sicilia

Tra le province siciliane, oltre Palermo, al momento l’unica a aver emanato un’ordinanza è Enna. Il sindaco, Maurizio Antonello Dipietro, ha ordinato il divieto su tutto il territorio comunale, di accensione, lancio e sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti similari. Anche in questo caso, l’ordinanza è valida dal 30 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 incluso.

La violazione delle disposizioni comporteranno l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 25,00 a 500,00 euro.