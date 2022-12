Capodanno Rai 1, c’è il forfait di Nino Frassica: ecco il motivo

Nino Frassica non potrà partecipare a "L'Anno che Verrà" su Rai 1: i motivi del forfait da parte dell'attore e comico siciliano

Il capodanno è ormai dietro l’angolo, in Rai come da tradizione è tutto pronto per L’Anno che Verrà.

O quasi.

Una brutta tegola, infatti, si è abbattuta sulla tv di Stato proprio negli ultimi minuti.

Nino Frassica, che avrebbe dovuto affiancare in vari momenti della serata il conduttore Amadeus (padrone di casa dal 2015), ha dato forfait e non sarà presente per la notte di San Silvestro.

Nino Frassica: il motivo dell’assenza

L’attore e comico siciliano, infatti, è risultato positivo al Covid-19 e sarà costretto dunque a restare in casa.

“Purtroppo non ci sarò, lo vedrò da casa”, ha confermato lo stesso Nino Frassica ai microfoni del portale davidemaggio.it

Confermata invece la presenza a Perugia – sede dello show – di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, i due protagonisti dell’ultima edizione di Tale e Quale Show.