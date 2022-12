Capodanno a Siracusa: il programma del concerto in Piazza Duomo

Ecco le band, gli ospiti che si esibiranno per il concerto evento del Capodanno in piazza per la città aretusea

Si canta e si balla in piazza Duomo, per salutare il nuovo anno a Siracusa.

Il programma del concerto di Capodanno a Siracusa

Tra le band che si esibiranno i Neri a Pois, gruppo siracusano, composto da Manuel Salonia, Vincenzo Partexano, Carlo Salemi e Nicoletta Palermo, e poi De La Roca.

Si esibiranno anche i Mosaiko, band calabrese, composta da Andrea Artale, Samuel Capodieci, Marika Artale, Marco Fazio, Mariano Fazio, Paolo Docimo. Il deejay sarà Pierluigi Giacoia con il compito di “far ballare” il pubblico mentre l’intera serata sarà condotta da Mimmo Contestabile, autore radiofonico, speaker e voce di Fm Italia.

foto facebook Comune di Siracusa