Nelle strade del quartiere centrale di Catania, le curiose immagini dell'animale che scorrazza libero mentre dei ragazzi provano a fermarlo

Una capra in fuga a Catania, che scorrazza libera per le strade del quartiere San Cristoforo. Nel curioso video di Tik Tok due ragazzi in motorino, tra lo stupore e le risate, la inseguono senza troppo successo. La capra, si potrebbe dire, sfugge felice al tentato “arresto”.

Fonte video Tik Tok – Orazioenza

