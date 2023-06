Carabinieri Caltanissetta, il Comandante Generale Teo Luzi in visita al comando provinciale

Dopo aver presenziato a Messina, il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Teo Luzi si è recato al comando di Caltanissetta

Nel pomeriggio del 12 giugno u.s., il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Teo Luzi, dopo aver presenziato a Messina alla cerimonia di avvicendamento nell’incarico di Comandante Interregionale tra il Generale C.A. Riccardo Galletta, nominato Vice Comandante Generale dell’Arma, e il Generale di Divisione Giovanni Truglio, ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta.

Alla visita hanno partecipato il Comandante Provinciale, Col. Vincenzo Pascale, tutti gli Ufficiali del Comando Provinciale, i Comandanti di Stazione della provincia, una rappresentanza di militari dei Reparti Speciali che operano nel territorio nisseno (Sezione Anticrimine, Nucleo Operativo Ecologico e Nucleo Ispettorato del Lavoro), i Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura di Agrigento, nonché i delegati della Rappresentanza Militare di Base che prestano servizio in Reparti della provincia e il Coordinatore Provinciale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, accompagnato dal Presidente e da associati della Sezione di Caltanissetta e da alcune Benemerite.

Nel corso dell’incontro, il Comandante Generale, nell’esprimere il proprio apprezzamento per l’impegno profuso dalle donne e dagli uomini del Comando Provinciale che ha consentito di raggiungere importanti risultati operativi soprattutto in termini di contrasto alla criminalità organizzata anche di tipo mafioso, ha ribadito la fondamentale importanza della presenza sul territorio, anche nei centri più piccoli, delle Stazioni Carabinieri che rappresentano un irrinunciabile presidio di legalità per le comunità in cui sono chiamate a operare. In tale ottica, la loro funzione di rassicurazione sociale costituisce prioritario obiettivo istituzionale, nella consapevolezza che il patrimonio più prezioso dell’Arma è certamente l’affetto e la fiducia dei cittadini.