Carburanti, continua la discesa dei prezzi: ecco le medie nazionali

Continuano a scendere i prezzi dei carburanti, nonostante il lieve rimbalzo di ieri sulle quotazioni petrolifere

Continuano a scendere i prezzi dei carburanti, nonostante il lieve rimbalzo di ieri sulle quotazioni petrolifere: benzina self service in media nazionale a 1,77 euro/litro, gasolio sotto 1,75. Proseguono i ribassi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio. Stessa mossa per Q8, mentre per Tamoil registriamo un ribasso di un centesimo al litro su benzina e gasolio.

Le medie dei prezzi

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,776 euro/litro (-3 millesimi, compagnie 1,776, pompe bianche 1,777), diesel self service a 1,748 euro/litro (-4, compagnie 1,748, pompe bianche 1,746). Benzina servito a 1,918 euro/litro (-2, compagnie 1,955, pompe bianche 1,842), diesel servito a 1,888 euro/litro (-5, compagnie 1,927, pompe bianche 1,810). Gpl servito a 0,718 euro/litro (invariato, compagnie 0,726, pompe bianche 0,708), metano servito a 1,455 euro/kg (-1, compagnie 1,459, pompe bianche 1,451), Gnl 1,417 euro/kg (invariato, compagnie 1,421 euro/kg, pompe bianche 1,414 euro/kg).

I prezzi sulle autostrade

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,865 euro/litro (servito 2,130), gasolio self service 1,842 euro/litro (servito 2,112), Gpl 0,846 euro/litro, metano 1,539 euro/kg, Gnl 1,447 euro/kg.