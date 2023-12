Carburanti, dopo i ribassi calma piatta su prezzi: ecco le medie nazionali

Dopo i forti ribassi del fine settimana, si assestano i prezzi dei carburanti alla pompa. Poco mosse anche le quotazioni petrolifere

Dopo i forti ribassi del fine settimana, si assestano i prezzi dei carburanti alla pompa. Poco mosse anche le quotazioni petrolifere.

Le medie dei prezzi

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,782 euro/litro (invariato, compagnie 1,781, pompe bianche 1,783), diesel self service a 1,756 euro/litro (invariato, compagnie 1,756, pompe bianche 1,753). Benzina servito a 1,924 euro/litro (invariato, compagnie 1,960, pompe bianche 1,849), diesel servito a 1,897 euro/litro (invariato, compagnie 1,935, pompe bianche 1,818). Gpl servito a 0,718 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 0,727, pompe bianche 0,708), metano servito a 1,455 euro/kg (invariato, compagnie 1,461, pompe bianche 1,450), Gnl 1,405 euro/kg (invariato, compagnie 1,422 euro/kg, pompe bianche 1,392 euro/kg).

I prezzi sulle autostrade

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,870 euro/litro (servito 2,138), gasolio self service 1,849 euro/litro (servito 2,121), Gpl 0,848 euro/litro, metano 1,539 euro/kg, Gnl 1,447 euro/kg.