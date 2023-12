Carburanti, prezzi alla pompa ancora in calo: ecco le medie nazionali

Prezzi ancora in calo anche se le quotazioni internazionali venerdì hanno chiuso in aumento sia sulla benzina che sul diesel

Prezzi ancora in calo sulla rete carburanti anche se le quotazioni internazionali venerdì hanno chiuso in aumento sia sulla benzina che sul diesel. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP e Q8 hanno ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Tamoil si registra un ribasso di due centesimi sul gasolio.

I prezzi di benzina e gasolio

In base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati dell’Osservaprezzi del Mimit il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,784 euro/litro (1,796 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,773 e 1,799 euro/litro (no logo 1,787). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,757 euro/litro (contro 1,770), con i diversi marchi tra 1,748 e 1,771 euro/litro (no logo 1,758). I prezzi medi praticati del Gpl si collocano tra 0,724 e 0,743 euro/litro (no logo 0,712). Infine, i prezzi medi del metano auto si posizionano tra 1,439 e 1,569 (no logo 1,457).