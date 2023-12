Carburanti, ancora prezzi in discesa: le medie di benzina e gasolio

Con le quotazioni internazionali dei raffinati tornate a calare, arrivano nuovi tagli sui prezzi raccomandati di benzina e diesel

Non si ferma la discesa dei prezzi sulla rete carburanti. Con le quotazioni internazionali dei raffinati tornate a calare, arrivano nuovi tagli sui prezzi raccomandati di benzina e diesel (Eni -2 centesimi su entrambi i prodotti). In attesa di recepire gli ultimi movimenti, le medie nazionali dei prezzi praticati arretrano ancora per effetto dei precedenti ribassi.

Le medie dei prezzi

Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 6 dicembre, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,796 euro/litro (1,799 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,787 e 1,808 euro/litro (no logo 1,798). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,770 euro/litro (contro 1,774), con i diversi marchi tra 1,762 e 1,782 euro/litro (no logo 1,769).

I prezzi sul servito

Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,940 euro/litro (rispetto a 1,943), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,876 e 1,997 euro/litro (no logo 1,855). La media del diesel servito è 1,915 euro/litro (1,918 la rilevazione precedente), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,850 e 1,974 euro/litro (no logo 1,826). I prezzi medi praticati del Gpl si collocano tra 0,725 e 0,746 euro/litro (no logo 0,712). Infine, i prezzi medi del metano auto si posizionano tra 1,444 e 1,559 (no logo 1,453).

I prezzi sulle autostrade

Questi sono i prezzi sulle autostrade stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana: benzina self service 1,884 euro/litro (servito 2,150), gasolio self service 1,860 euro/litro (servito 2,132), Gpl 0,847 euro/litro, metano 1,542 euro/kg, Gnl 1,447 euro/kg.