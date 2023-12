Che fine ha fatto il bonus benzina da 80 euro? Le ipotesi e le novità su “Dedicata a te”

Gli ultimi aggiornamenti sul contributo contro il caro carburante dopo l'approvazione del Decreto Energia lo scorso settembre.

Che fine ha fatto il bonus benzina da 80 euro erogato dal Governo per famiglie a basso reddito e quando arriverà? Questa è la domanda che si pone la platea di potenziali beneficiari del sostegno economico, soprattutto in considerazione del fatto che il contributo – valido per l’anno 2023 – dovrebbe essere in teoria erogato entro la fine di dicembre.

Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Bonus benzina 80 euro: cos’è e quando arriva

Il contributo da 80 euro è uno degli strumenti messi a disposizione dal Governo Meloni contro il caro carburante. L’approvazione della misura di sostegno, destinata ai possessori di carta “Dedicata a te” per l’acquisto di benzina/gas/diesel o abbonamenti per i mezzi di trasporto locale, è arrivata con il cosiddetto “Decreto Energia” contro il caro bollette dello scorso 29 settembre: l’articolo 2 del Decreto Legge 131/2023, in particolare, prevede che “Al fine di sostenere il potere d’acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell’incremento del costo del carburante, ai beneficiari della social card (…) è riconosciuto un ulteriore contributo nei limiti pro capite derivante dalla ripartizione della somma di cui al comma 3 del presente articolo (100 milioni di euro per l’anno 2023, ndr)”.

Secondo l’articolo 2 dello stesso Decreto, entro 30 giorni dall’entrata in vigore il Ministro dell’economia e delle finanze avrebbe dovuto rendere note le modalità e le condizioni di accreditamento, l’ammontare del beneficio e una serie di altri dettagli. Del cosiddetto Bonus Benzina da 80 euro, però, a dicembre 2023 sembra non esserci traccia.

Essendo però la misura prevista per il 2023, i beneficiari si aspettano di avere la somma spettante entro il 31 dicembre. Data in cui si attende la presunta ricarica della carta “Dedicata a te”, rinnovata anche per il 2024.

A chi spetta il bonus benzina da 80 euro

Come già specificato, il bonus benzina spetta ai beneficiari della carta “Dedicata a te”, un’iniziativa introdotta dal Governo subito dopo la riduzione dei destinatari del reddito di cittadinanza per le famiglie a basso reddito.

A ricevere il contributo, quindi, saranno i circa 1,3 milioni di nuclei familiari con ISEE fino a 15mila euro e con almeno 3 componenti.

La ricarica della carta “Dedicata a te”

Ci sarà una ricarica della carta “Dedicata a te”, presumibilmente comprensiva del bonus benzina da 80 euro, entro dicembre? Al momento, nessuna notizia ufficiale dal Governo. L’ipotesi, però, è che il contributo venga erogato entro fine anno.

Proroga per il 2024

La Carta Dedicata a te è stata prorogata anche nel 2024: il Governo metterà a disposizione circa 600 milioni di euro per questo sostegno alle famiglie. Nel 2023 la ricarica della carta è stata “una tantum”, con un valore di 382,50 euro. Non si esclude un cambiamento nel 2024 per allargare la platea dei beneficiari o i servizi offerti. Le notizie ufficiali arriveranno nelle prossime settimane.

