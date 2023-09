Approvato il Bonus benzina da 80 euro, a chi spetta e come sarà erogato

Via libera in Consiglio dei ministri al Bonus benzina da 80 euro. Ecco chi riceverà il nuovo contributo contro il caro carburanti.

Dopo un mese di promesse, modifiche e rinvii arriva finalmente il via libera del Governo al Bonus benzina grazie all’approvazione del decreto Energia in Consiglio dei ministri.

Bonus Benzina, come verrà erogato

Il contributo non sarà per tutti, ma verrà erogato soltanto a una ristretta platea di beneficiari, vale a dire i soggetti titolari della social card “Dedicata a te” che hanno ricevuto nelle scorse settimane l’accredito da 382,5 euro per l’acquisto di prodotti alimentare di prima necessità.

Ed è così che, per evitare che la carta diventasse ben presto inutilizzabile a causa dell’erogazione una tantum del contributo, l’esecutivo ha deciso di puntare nuovamente sullo stesso strumento. Rimarranno invariate anche i criteri di assegnazione della misura.

Bonus benzina, chi riceverà il contributo

A ricevere il contributo, infatti, saranno i circa 1,3 milioni di nuclei familiari con ISEE fino a 15mila euro e con almeno 3 componenti che hanno avuto diritto al precedente sostegno. Per la misura sono stati stanziati 100 milioni di euro che vanno a sommarsi ai 500 milioni già erogati per “Dedicata a te”, per un totale di 600 milioni di euro.

Bonus benzina, quanto varrà

Secondo le ultime indiscrezioni, il bonus dovrebbe aggirarsi sugli 80 euro e non più i 150 euro che erano stati messi precedentemente in conto. Il taglio di circa metà della misura è da ricercare alla mancanza di risorse economiche che il Governo avrebbe potuto attingere per il finanziamento.

Attenzione, però. Anche il Bonus benzina da 80 euro verrà elargito alle famiglie sotto la modalità “una tantum” e non dovrebbe essere prevista una seconda ricarica mensile.

Prezzi carburanti ancora in crescita

L’approvazione del Bonus benzina avviene nel momento in cui i prezzi dei carburanti continuano a lievitare. Una situazione che si replica ormai dalla seconda parte dell’estate 2023.

Secondo i prezzi comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, la benzina self service ha toccato nelle scorse ore 2,001 euro al litro, mentre il diesel self service ha raggiunto quota 1,939 euro al litro. La benzina servito è giunta al presso di 2,136 euro al litro, mentre il diesel è schizzato a 2,075 al litro.