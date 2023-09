Carburanti, prezzi di benzina e diesel fermi: ecco le medie nazionali

Prosegue la fase ribassista sui mercati petroliferi internazionali. Nuovi forti cali sulle quotazioni dei prodotti raffinati

Prosegue la fase ribassista sui mercati petroliferi internazionali. Nuovi forti cali sulle quotazioni dei prodotti raffinati. Immobili i prezzi dei carburanti alla pompa.

Le medie dei prezzi

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 2,001 euro/litro (invariato, compagnie 2,005, pompe bianche 1,991), diesel self service a 1,939 euro/litro (invariato, compagnie 1,944, pompe bianche 1,929). Benzina servito a 2,136 euro/litro (invariato, compagnie 2,178, pompe bianche 2,052), diesel servito a 2,075 euro/litro (invariato, compagnie 2,118, pompe bianche 1,990). Gpl servito a 0,712 euro/litro (invariato, compagnie 0,722, pompe bianche 0,701), metano servito a 1,393 euro/kg (invariato, compagnie 1,397, pompe bianche 1,389), Gnl 1,265 euro/kg (invariato, compagnie 1,263 euro/kg, pompe bianche 1,266 euro/kg).

I prezzi sulle autostrade

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,079 euro/litro (servito 2,324), gasolio self service 2,024 euro/litro (servito 2,280), Gpl 0,854 euro/litro, metano 1,519 euro/kg, Gnl 1,277 euro/kg.