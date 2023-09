Decreto Energia, via libera in Cdm: dal Bonus benzina agli sconti in bolletta, tutte le misure

Approvato il nuovo decreto Energia in Consiglio dei ministri. Ecco l'elenco delle principali misure varate dal Governo per i prossimi mesi.

Via libera in Consiglio dei ministri al nuovo decreto Energia, il pacchetto di misure in materia di energia e di provvedimenti per combattere l’inflazione. Tra gli accorgimenti approvati figurano le proroghe contro il caro bollette, l’introduzione del Bonus benzina per le famiglie meno abbienti e il condono sugli scontrini fiscali. Ecco i provvedimenti principali varati.

Arriva il Bonus benzina

Particolarmente attesa l’approvazione del Bonus benzina da 80 euro, con un fondo da 100 milioni di euro per il 2023 riservato ai beneficiari della carta “Dedicata a te”. Lo riceveranno quelle famiglie con almeno tre componenti e un ISEE fino a 15mila euro. Le modalità di accredito del bonus verranno definite attraverso un decreto ministeriale.

Confermato lo sconto in bolletta

Prorogata anche per il quarto trimestre dell’anno, fino al 31 dicembre 2023, la riduzione delle bollette dell’energia elettrica e del gas a favore dei nuclei familiari svantaggiati, con ISEE fino a 15mila euro o fino a 30mila euro in caso di 4 figli. Fissati i livelli obiettivo di riduzione della spesa pari al 30% sull’energia elettrica e del 15% sul gas attualmente praticata.

IVA al 5%

Viene poi confermato l’azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale e la riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano impiegato nella combustione per usi civili e industriali, per le forniture di servizi di teleriscaldamento e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano.

Inoltre, viene riservato un beneficio straordinario per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 per le spese relative al riscaldamento.

Rinnovato il Bonus Trasporti

Viene rifinanziato il Bonus Trasporti per famiglie, lavoratori e studenti a basso reddito, la misura di 60 euro per l’acquisto di abbonamenti di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale e di trasporti ferroviario nazionale. Il fondo viene aumentato di 12 milioni di euro per l’anno 2023 e possono beneficiarne coloro che, nel corso del 2022, abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 20mila euro.

Finanziate le borse di studio

Nel decreto Energia trova spazio anche un finanziamento da 17,435 milioni di euro per le borse di studio degli studenti idonei non beneficiari. Il fondo verrà destinato alla platea di quasi 5mila studenti inclusi nelle graduatorie degli Enti regionali per il diritto allo studio, ma che per mancanza di copertura non hanno potuto accedere alle somme.

Il condono agli scontrini fiscali

Tra le novità integrate all’interno del nuovo decreto figura il condono per gli scontrini fiscali. Una norma eviterà la chiusura di oltre 50mila piccoli esercizi commerciali. Chi pagherà le somme mancanti con il ravvedimento operoso verrà quindi esentato dalla sanzione accessorio della sospensione della licenza. Gli importi mancanti dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 potranno essere regolarizzati entro il 15 dicembre 2023.

No a continuità Alitalia-ITA

Il decreto Energia prevede misure anche per il trasporto aereo. Il Governo ha infatti approvato una norma interpretativa che esclude che nel passaggio tra Alitalia e ITA vi sia continuità tra le due aziende. Il provvedimento è stato definito poiché è sorto un contrasto giurisprudenziale in merito al fatto che vi sia o meno discontinuità aziendale.