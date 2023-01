Carburanti, Fratin: “Nessun aumento stellare, no retromarcia da Governo”

Per il ministro dell'Ambiente il Governo non tornerà indietro sulle misure adottate e non attuerà un nuovo taglio delle accise dei carburanti

Non ci sarà nessuna retromarcia da parte del Governo Meloni sul taglio delle accise dei carburanti. Lo sostiene il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, sottolineando che “con la Legge di Bilancio il Governo ha fatto una scelta precisa destinando 21 miliardi contro il caro bollette”.

Il ministro Pichetto difende quindi l’operato dell’esecutivo, respingendo le accuse di rincari speculativi. “Nessun aumento stellare, la media dei prezzi non è salita neanche del valore delle accise. Non si sono verificate anomalie generalizzate, solo casi specifici”, afferma.

Dl Trasparenza, Fratin: “Sarà efficace”

Per quanto concerne il dl Trasparenza varato dal Governo per tutelare i consumatori dai rincari, il ministro si dice sicuro che la misura si rivelerà in grado di portare a un abbassamento dei prezzi dei carburanti: “Sono convinto che l’operazione trasparenza avviata dal Governo per i prezzi e controlli sarà efficace”, sottolinea.

In merito alla riduzione in modo strutturale delle accise, l’esecutivo “potrà far parte di una valutazione più complessiva da inserire nel riordino all’interno del sistema fiscale nazionale”.