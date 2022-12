Caro voli, Lagalla “Bene Schifani, tutelare siciliani e turismo”

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla interverviene nel dibattito sul caro voli per e da la Sicilia e sostiene azioni presidente Regione

“Esprimo apprezzamento e sostegno nei confronti del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e della sua giunta per aver intrapreso le azioni necessarie per vigilare sulla concorrenza dei voli per la Sicilia e per mettere un freno agli altissimi prezzi dei biglietti aerei”. Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla intervenendo nel dibattito sul caro voli per e da la Sicilia.

Il sindaco di Palermo: “Azioni forti per tutelare siciliani e turismo”

“Plaudo anche al richiamo alla compagnia Ita da parte del governo che col ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha sollecitato a un maggiore impegno per calmierare i prezzi – aggiunge – Penso agli ultimi dati di Enit che vedono Palermo sul podio delle prenotazioni in questo periodo di festività di fine anno e penso soprattutto a quei palermitani che devono spostarsi in aereo per ragioni di lavoro o che vogliono tornare nel capoluogo per trascorrere le feste insieme ai propri cari. Servono azioni forti per tutelare i siciliani e il turismo verso la Sicilia e l’impegno del Comune di Palermo, attraverso la nuova governance della Gesap, sarà quello di mettere in campo interventi di revisione del modello gestionale pubblico, puntando al potenziamento e alla crescita dell’aeroporto Falcone e Borsellino”.