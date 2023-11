Caro voli Sicilia, Fiorello: “Algoritmo, testa di minc**a! Viaggeremo con Briatore Airlines”

L'ironia dello showman siciliano Fiorello sul caro voli che interessa la Sicilia: "Sull'aereo ci sarà Briatore che passa con il carrello".

“Ragazzi, mettetevi una mano sulla coscienza. Mi hanno detto che più c’è richiesta, più l’algoritmo alza il prezzo. Algoritmo, sei una testa di minc**a!“.

Lo ha detto Fiorello in diretta dal Foro Italico durante il suo quotidiano appuntamento televisivo con “Viva Rai2!” parlando del problema caro voli che interessa la Sicilia in vista delle festività natalizie, con un incremento dei costi dei biglietti fino a 500 euro per un solo passeggero.

“Conviene un volo privato”

“Noi, poveri siciliani, adesso siamo costretti a prendere gli aerei privati. Alla fine, se un biglietto costa 500 euro e 8 siciliani si mettono insieme e prendono un volo privato da 8, per 4mila euro, conviene!”, ha aggiunto Fiorello, passando in rassegna le principali notizie della giornata.

“C’è la Briatore Airlines, lui lo affitta e tra l’altro lo guida il figlio. E poi c’è lui, Briatore che passa con il carrellino e dice ‘caviale’ o ‘aragosta’? Otto siciliani per 500 euro a testa, ce la si fa!”, ha aggiunto ancora lo showman di Augusta.