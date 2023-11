Caro voli Sicilia, Schifani: “Ora buoni rapporti con Ita. Cosa farà Ryanair? Non so, ma…”

Il governatore Renato Schifani parla del colloquio avuto con Ita per quanto riguarda gli sconti per i siciliani di rientro a Natale.

“Sono molto contento del colloquio avuto con Ita. Sono sereno nella ripresa del rapporto con la compagnia di Stato, i rapporti prima erano pessimi“. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, a margine di ‘Etna23’ in corso a Taormina, in provincia di Messina, parlando del caso dei biglietti aerei rincarati e del recente incontro avuto con Ita Airways sugli sconti per i viaggiatori siciliani.

La Regione Siciliana ha pubblicato nei giorni scorsi il bando destinato alle compagnie aeree per contrastare il caro-voli, in vista delle festività natalizie e di fine anno. Sono previsti sconti sui biglietti da Milano e Roma per tutti i residenti in Sicilia, oltre ad una riduzione del 50% per categorie selezionate.

“Ryanair avrebbe solo da perdere”

“Non sappiamo cosa farà Ryanair, farà le proprie valutazioni, non entro nella logica del privato però avrebbe soltanto da perdere. La nostra mossa secondo me è stata molto intelligente”, ha sottolineato Schifani.

Nel frattempo in questi giorni l’Antitrust ha annunciato che effettuerà delle indagini in merito al caro voli che interessa la Sicilia. Un provvedimento che era stato sollecitato recentemente dallo stesso presidente siciliano, insieme alle associazioni di consumatori.