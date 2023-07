Premio da mezzo milione di euro alle “imprese virtuose”: l’iniziativa della Cassa edile di Catania

Cassa edile Catania A.M.I.Ca. offre un importante premio alle aziende del settore che hanno rispettato i parametri previsti dal contratto integrativo provinciale.

La Cassa edile di Catania offre un premio da mezzo milione di euro alle imprese virtuose che hanno rispettato i parametri previsti dal contratto integrativo provinciale.

È di 468mila euro l’importo complessivo a credito per le realtà imprenditoriali in linea con quanto previsto dal regolamento per accedere alla “prestazione premiale”, introdotta lo scorso anno.

Il premio della Cassa edile di Catania per le aziende virtuose

La somma, accreditata lo scorso 11 luglio, è stata calcolata in percentuale sul versato nell’anno contabile 2021/2022 e sarà destinata a ben 402 imprese.

“In un momento in cui il settore è in sofferenza a causa dei tanti crediti bloccati – commentano il presidente della Cassa Edile Catanese A.M.I.Ca. Gaetano Fichera e il vicepresidente Antonino Potenza – siamo soddisfatti. La prestazione premiale ha dato una risposta immediata alle imprese virtuose iscritte alla nostra cassa edile: tutte hanno già ricevuto una pec informativa con l’importo a credito che potranno utilizzare a scomputo sul dovuto nella prossima denuncia mensile”.

“Ma le buone notizie non finiscono qui – proseguono: sempre lo scorso 11 luglio abbiamo erogato anche il Gnf (Gratifica Natalizia e Ferie), che coinvolge 9.591 operai, per un importo di oltre gli 8,5 milioni di euro”.

Il Sistema delle costruzioni catanese nell’ultimo anno (ottobre 2021-settembre 2022), rispetto a quello precedente, ha avuto un forte incremento (+13% numero di imprese, +26% numero di operai, +47% di ore lavorate). Una crescita importante, nonostante le complicazioni per il settore a causa della difficoltà dovute alla riscossione dei crediti relativi ai vari bonus e per l’avvio dei lavori del PNRR, resa possibile grazie soprattutto al sistema bilaterale rappresentato da Cassa edile, a garanzia di tutto il settore delle Costruzioni, che ha tutelato ed erogato prestazioni e servizi alle imprese e agli operai.

Immagine di repertorio