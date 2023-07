Catania, Alberghina: “Sosteniamo lavoro sindaco Trantino per gestione Pnrr”

"I professionisti nostri iscritti, sicuramente, sapranno elaborare idee progettuali innovative per Catania”, dice coordinatore comunale del Mpa

“Sosteniamo con forte e partecipata convinzione il lavoro intrapreso dal sindaco di Catania Enrico Trantino per la gestione dei fondi del Pnrr e lo faremo anche nel laboratorio di rigenerazione di idee che abbiamo istituito in questa fase organizzativa del Movimento per l’Autonomia”. Lo dichiara Pina Alberghina, coordinatore comunale del Mpa, riguardo ai 185 milioni di euro risorse del Pnrr che arriveranno a Catania per interventi di rigenerazione urbana.

“I professionisti nostri iscritti, sicuramente, sapranno elaborare idee progettuali innovative per Catania”, ha aggiunto.