Il Catania Beach Soccer ai nastri di partenza: “Vogliamo portare altri trofei in bacheca”

Ieri la presentazione dello storico sodalizio catanese del calcio su sabbia. Il presidente Bosco annuncia l’intenzione di creare uno stadio permanente.

Passione, entusiasmo e voglia di arricchire ulteriormente un palmares già prestigioso. Sono questi gli obiettivi con cui il Catania Beach Soccer, storico sodalizio etneo del calcio su sabbia, si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione agonistica.

Ieri la presentazione alla stampa ed alla città, alla presenza dei vertici dirigenziali – con il presidente Giuseppe Bosco in testa – e dei rappresentanti istituzionali. Presenti, tra gli altri, il presidente della Lega nazionale dilettanti siciliana Sandro Morgana – che ha inteso sottolineare il “peso storico” della compagine rossazzurra e il suo costante percorso di crescita – il componente del consiglio del dipartimento beach soccer Lnd Fabio Nicosia e in rappresentanza del Coni Sicilia Vincenzo Falzone.

Una squadra di primo livello, quella guidata dal pluripremiato tecnico Fabricio Santos, che debutterà il 2 giugno nella gara valevole per l’assegnazione della Supercoppa di lega contro Pisa, altra storica compagine del calcio su sabbia protagonista di storiche sfide con il Catania. Il giorno successivo il debutto in campionato, contro Roma Beach Soccer.

Giuseppe Bosco

Bosco: “Obiettivo arricchire il palmares”

Una stagione sicuramente avvincente, che quest’anno si arricchirà della stracittadina con il Catania SSD. Al di là degli avversari, vecchi e nuovi, l’obiettivo di Bosco e della società rossazzurra è sempre lo stesso: “Facciamo beach soccer dal 1998 e, ufficialmente, dal 2004. Fin qui abbiamo vinto due scudetti, 5 Supercoppe e 6 Coppe Italia. Credo che basti questo per dire cosa vogliamo fare, ovvero ancora di più dei traguardi fin qui raggiunti. Quest’anno ci auguriamo di portare ancora più trofei in bacheca”.

Tra i protagonisti più attesi della serata di presentazione Massimiliano Vinti, storica figura – da atleta prima e dirigente poi – del glorioso Amatori Catania, che debutta nel mondo del beach, fortemente voluto dal presidente Bosco, nel ruolo di team manager del sodalizio catanese: “Essere parte di una società come questa, che lotta annualmente per tre titoli importanti, è una grande emozione. Vengo da un mondo diverso, cercherò di portare un po’ di rugby dentro lo spogliatoio. Sono felice perché vedo e vivo un mondo nuovo, perché percepisco tanta voglia di vincere. Proverò, a mio modo, a rappresentare Catania”.

Presto un mondiale Fifa a Catania?

Un modello manageriale ed imprenditoriale di riferimento quello rappresentato dai rossazzurri del beach soccer, che si distingue soprattutto per la capacità di fare sport in un contesto che deve fare quotidianamente fare i conti con limiti e difficoltà. La capacità di programmare e di fare, che si riflette anche nell’annuncio del presidente Bosco: “Vogliamo costruire un’arena permanente alla plaja, per portare il mondiale Fifa di beach soccer a Catania. Abbiamo già individuato diverse zone dove potrebbe sorgere lo stadio, dotato di gradinate e di un tetto scorrevole”.

“Un luogo dove poter ospitare sia gli eventi sportivi che concerti ed altri eventi. Credo, infatti, che la zona della plaja sia quella dove si può investire e creare crescita economica. Una data per l’arena e per il sogno mondiale? Qualche anno ci vorrà sicuramente, non prima del 2027 si potrà assegnare un mondiale Fifa. Quindi abbiamo questo periodo di 3-4 anni per lavorare alla struttura”.