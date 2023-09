Catania, beccato mentre “cannibalizza” un’auto: denunciato 38enne marocchino

I carabinieri, dopo aver perlustrato un'area, hanno localizzato l'extracomunitario all’incrocio tra la via Vittorio Emanuele e la via Politi

I carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno denunciato un 38enne di origini marocchine, responsabile di tentato furto aggravato.

L’intervento dei carabinieri

L’equipaggio di una “gazzella”, grazie anche alla segnalazione di un passante che ha subito avvertito la Centrale Operativa dell’Arma dopo aver notato un uomo aggirarsi tra alcune autovetture parcheggiate lungo la via Vittorio Emanuele, è tempestivamente intervenuto sul posto avviando le ricerche. Nel frangente i militari, dopo aver perlustrato l’area, hanno localizzato il 38enne all’incrocio tra la via Vittorio Emanuele e la via Politi, il quale, alla loro vista, ha tentato invano di rifugiarsi all’interno di una Fiat Panda, venendo comunque bloccato nonostante si fosse disteso sui sedili, nella speranza di non essere notato.

Bloccato e identificato

L’uomo è stato quindi identificato dai carabinieri che hanno accertato come l’uomo, dopo aver infranto il finestrino posteriore destro dell’auto dove aveva cercato di nascondersi, aveva smontato quanto di suo interesse poiché verosimilmente frutto di “ordinazioni” ben precise: il cruscotto, il vano portaoggetti e componenti dell’autoradio, salvo poi essere interrotto dallo “sgradito” intervento dei militari.