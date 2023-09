Sorpresi dentro una casa, tre denunce per tentato furto a Pachino

I carabinieri hanno sorpreso tre uomini all’interno di un’abitazione, attualmente disabitata e già in passato vandalizzata da parte di ignoti

I carabinieri della Stazione di Pachino hanno denunciato tre uomini di 36, 32 e 26 anni, tutti del luogo, per tentato furto in abitazione. I militari hanno sorpreso i tre soggetti all’interno di un’abitazione, attualmente disabitata e già in passato vandalizzata da parte di ignoti, mentre tentavano di asportare accessori, utensili e materiale vario.

Il provvedimento

Tutti e tre sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria aretusea, alla quale dovranno rispondere di tentato furto in abitazione ed il 26enne anche di porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico.