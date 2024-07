Catania FC, date e orari delle prime 7 giornate di campionato

Ecco quando saranno impegnati i rossazzurri nelle prime sette giornate del girone C di Serie C 2024-2025: il calendario

Con il Comunicato Ufficiale 1/DIV, oggi, la Lega Italiana Calcio Professionistico ha definito la programmazione delle gare in programma dalla prima alla settima giornata del campionato Serie C NOW 2024/2025. Le date e gli orari potranno essere soggetti a variazione su disposizione della Lega Pro per esigenze organizzative e/o televisive.

1ª giornata – Sabato 24 agosto

Sorrento-Catania, ore 18.00

2ª giornata – Lunedì 2 settembre

Catania-Benevento, ore 20.45

3ª giornata – Sabato 7 settembre

Juventus Next Gen-Catania, ore 18.30

4ª giornata – Sabato 14 settembre

Catania-AZ Picerno, ore 20.45

5ª giornata – Domenica 22 settembre

Giugliano-Catania, ore 18.30

6ª giornata – Mercoledì 25 settembre

Catania-Audace Cerignola, ore 20.45

7ª giornata – Domenica 29 settembre

Catania-Monopoli, ore 20.45

