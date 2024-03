Catania, un camion sfonda il guard rail e rischia di finire sulla SS121

Per ragioni ancora da verificare, l'autista ha perso il controllo del mezzo agricolo

Per cause ancora in fase di accertamento, nelle scorse ore un camion è stato coinvolto in un incidente stradale nei pressi della superstrada 121, nel tratto compreso tra lo svincolo direzione Catania di Motta Sant’Anastasia e Piano Tavola.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Fortunatamente, nell’incedente della mattina di giovedì 21 marzo non è stato riscontrato alcun ferito, ma solo un grande spavento. Il mezzo, infatti, ha sfondato un guard rail e rischiato di finire lungo la superstrada.

Catania, camion distrugge il guard rail nei pressi della SS121: la ricostruzione

Nella mattina di oggi, giovedì 21 marzo, un camion agricolo è stato coinvolto in un preoccupante incidente. Per ragioni ancora da verificare, l’autista – che percorreva la strada in corrispondenza della SS121 all’altezza dello svincolo di Motta Sant’Anastasia e Piano Tavola verso Catania – ha perso il controllo del mezzo agricolo. Da qui, il camion ha rischiato di scivolare sulla carreggiata dopo aver sfondato il guard rail. Fortunatamente, nessuna persona ha riscontrato ferite. A causa del danno stradale, però, queste sono ore di forti rallentamenti in quel tratto di carreggiata.