Catania, 2 incidenti sulla tangenziale: 9 mezzi coinvolti

Doppio incidente lungo la Tangenziale di Catania. Questo pomeriggio nella direzione Misterbianco-Messina si sarebbero scontrate 4 vetture.

Doppio incidente lungo la Tangenziale di Catania. Questo pomeriggio nella direzione Misterbianco-Messina si sarebbero scontrate 4 vetture. Sono diversi i feriti ma fortunatamente nessuno ha riportato conseguenze gravi. Nella corsia opposta, la Messina-Misterbianco, invece 5 veicoli sarebbero coinvolti in un ulteriore sinistro. Gli occupanti non avrebbero alcuna ferita particolarmente seria. Sul posto la Polizia e il personale dell’ANAS. Sono intervenute le ambulanze del 118. Il traffico è in tilt nell’area coinvolta.