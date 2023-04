È Serie D ma sembra Serie A: lo spettacolo del Massimino per Catania-Lamezia – VIDEO e FOTO

Il Catania continua a vincere, battuto 2-0 il Lamezia: che spettacolo sugli spalti del Massimino, il racconto del match.

Coreografie, fumogeni, tifo incessante. Uno stadio interamente colorato di rossazzurro, popolato da diciottomila tifosi: questo il teatro della partita tra Catania e Lamezia, 29esima giornata del campionato di Serie D – Girone I. Gli etnei vincono 2-0 (gol di Chiarella e Russotto) e al di là della categoria, ancora una volta, i tifosi rossazzurri si dimostrano pubblico capace di offrire uno spettacolo degno di palcoscenici superiori.

Al di là della categoria… e del risultato

Il Catania ha già festeggiato, due settimane fa, il suo obiettivo stagionale, la vittoria del campionato con la conseguente promozione dei rossazzurri in Serie C. Ciò che si respira però in questo momento a Catania è, al di là appunto della categoria e del risultato finale, un’atmosfera differente, di vera e propria rinascita. Una comunità intera, dopo anni sportivamente drammatici, ha riscoperto il piacere di tornare a entusiasmarsi e di sognare.

Ecco perché, anche a obiettivo già raggiunto, il Massimino è ancora adibito a festa: coreografia in Curva Sud, fumogeni rossazzurri in Curva Nord, spettacolo anche in Tribuna B. Poco importa che gli avversari quest’anno si siano chiamati Lamezia, Locri o Canicattì: ciò che conta di più è la ritrovata unione di intenti. Il Catania è risorto.

Promozione raggiunta? Il Catania non si rilassa

Sul campo il Catania fa il suo e, nonostante la promozione già centrata, gioca sempre per vincere. Ferraro schiera l’assetto migliore possibile, l’unica variazione rispetto alla formazione abituale è la presenza di Baldassar (all’esordio) in luogo dello squalificato Vitale.

Dopo l’errore di Lodi dal dischetto, a passare in vantaggio sono i rossazzurri, al 24’, con il quinto gol in campionato di Marco Chiarella, lesto nello sfruttare una mischia in area sugli sviluppi di corner. Nel finale di match il sigillo finale di Andrea Russotto, lanciato solo davanti al portiere e freddo nel trafiggerlo.

Insomma, obiettivo raggiunto ma nulla cambia: anche le sostituzioni di Ferraro sono quelle consuete (Palermo per Lodi, Russotto per De Luca, Jefferson per Sarao). Del resto, Ferraro lo aveva detto alla vigilia: l’asticella va mantenuta alta, la stagione non è finita. Il suo Catania esegue: tredicesima vittoria consecutiva, solo successi nel 2023 e 78 punti in classifica. E “siamo solo al primo atto”, come da striscione esposto in Curva Sud.

Catania-Lamezia 2-0: Il tabellino

CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Somma, Lorenzini, Castellini; Rizzo, Lodi (dal 55’ Palermo), Baldassar (dall’87’ Privitera); Chiarella (dall’81’ Buffa), Sarao (dal 61’ Jefferson), De Luca (dal 57’ Russotto). Allenatore: Ferraro;

LAMEZIA (4-2-3-1): Mataloni; Miliziano, Zulj, Silvestri, De Luca (dal 79’ Monteleone); Maimone, Emmanouil (dal 64’ Cristiani); Addessi, Borgia (dal 59’ Morana), Alma; Terranova. Allenatore: De Luca.

Marcatori: Chiarella 24’, Russotto 95’

Ammoniti: De Luca

Spettatori: 17.979