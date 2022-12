Catania, nuova illuminazione per la Cattedrale e la Badia Sant’Agata

La valorizzazione del patrimonio storico-artistico della città di questi straordinari monumenti settecenteschi, sarà contestuale all’accensione dei nuovi proiettori.

Nel pomeriggio di oggi, il Commissario Straordinario Federico Portoghese e l’Arcivescovo Luigi Renna, si recheranno in via Vittorio Emanuele, per l’accensione dell’illuminazione artistica del prospetto laterale della Basilica Cattedrale e della cupola con la facciata della Chiesa Badia di Sant’Agata.

La valorizzazione del patrimonio storico-artistico della città di questi straordinari monumenti settecenteschi, sarà contestuale all’accensione dei nuovi proiettori a led anche della Basilica della Collegiata e di via dei Crociferi.

La realizzazione di interventi di illuminazione di tutti questi siti, promosso lo scorso anno dall’Amministrazione Comunale, rientra in un piano di rivalutazione di Chiese, musei e palazzi storici, capaci di esaltare gli elementi architettonici del barocco catanese, utilizzando risorse della tassa di soggiorno, considerato il grande valore di richiamo anche turistico di questa nuova azione di valorizzazione del patrimonio monumentale cittadino.