Catania, richiesta di archiviazione per ex assessora Mirabella: i commenti

La richiesta di archiviazione da parte della Procura e i commenti dei colleghi di partito, il deputato Messina e il senatore Sallemi.

“Arrestata in piena campagna elettorale come una delinquente qualunque. Oggi si chiede l’archiviazione perché non c’è nulla di quello ipotizzato”. Il deputato di FdI Manlio Messina commenta la notizia appasa sul quotidiano La Sicilia della richiesta di archiviazione per Barbara Miurabella. L’ex assessora ai Grandi eventi di Salvo Pogliese, era stata posta ai domiciliari – poi revocati – a pochi giorni dalle elezioni Regionali per cui la stessa correva con Fratelli d’Italia. Oggi si apprende della richiesta di archiviazione.

“Chi pagherà per quei giorni d’inferno passati da lei e la sua famiglia? – si chiede Messina. Non c’è prezzo per ripagare questa indegna vergogna. Sorella mia, tutto il mio affetto, la mia stima e la mia solidarietà”.

Le parole del senatore Sallemi

Anche il senatore di FdI Salvo Sallemi, componente della commissione Giustizia, è intervenuto sulla richiesta di archiviazione per Barbara Mirabella, “La mia piena solidarietà va a Barbara Mirabella – dice Sallemi – e non avevo alcun dubbio sulla sua innocenza. La richiesta di archiviazione del pm per Mirabella da un lato ci riempie di soddisfazione ma dall’altro ci impone di agire perché questa non può essere chiamata giustizia”.

Parla della necessitù di “una riforma della giustizia volta a reprimere i fenomeni corruttivi ma nel solco del garantismo e delle indicazioni programmatiche già fornite dal ministro Nordio”, l’esponente meloniano. Non è il primo caso di politici coinvolti in inchieste in prossimità del voto che poi, dopo qualche mese, si sgonfiano: chi pagherà per i danni subiti morali ed economici subiti da chi si trova in questa ghigliottina?”.