Catania, c’è un record che si può eguagliare già domenica VIDEO

Con una vittoria domenica contro la Sancataldese, il Catania di Giovanni Ferraro eguaglierebbe un record del campionato di Serie D

Promozione già acquisita, ma il Catania non intende fermarsi. Reduce da quattordici successi di fila, l’ultimo dei quali ottenuto al “Comunale” di Aci Sant’Antonio contro l’Acireale, la squadra allenata da Giovanni Ferraro attende adesso il prossimo impegno, in programma domenica quando al Massimino riceverà la Sancataldese, formazione che quest’anno è riuscita a fermare i rossazzurri in due occasioni (pareggio per 0-0 e vittoria ai rigori in Coppa Italia Serie D ad agosto e 1-1 a dicembre in campionato). In caso di successo gli etnei eguaglierebbero un record: l’approfondimento nel video.

Servizio a cura di Simone Vicino