Torre del Grifo, deserta anche la seconda asta per il centro sportivo

Dopo che era andata deserta già la prima, si è chiusa senza offerte la seconda asta per il centro sportivo di Torre del Grifo

Ancora un nulla di fatto, bene non aggiudicato. Oggi, alle ore 13.00, avrebbe dovuto avere inizio la vendita telematica asincrona del complesso immobiliare denominato “Torre del Grifo Village”, lo storico centro sportivo della fallita Calcio Catania S.p.A. Tuttavia, la curatela fallimentare ha riscontrato l’assenza di offerte per il centro sportivo: asta deserta.

Già deserte due aste

Alla scadenza del termine (mercoledì 10 aprile 2024 alle ore 13.00), dunque, nessun soggetto aveva avanzato un’offerta per partecipare alla vendita telematica asincrona: il prezzo base era di € 21.705.000, mentre l’offerta minima pari a € 16.278.750 con cauzione minima pari al 10% del prezzo offerto. Si tratta della seconda asta andata deserta riguardante il centro sportivo di Torre del Grifo: la prima, che si sarebbe dovuta svolgere lo scorso 11 gennaio, aveva avuto lo stesso epilogo (nessuna offerta presentata). Lecito pensare ora ad una terza asta con ulteriore ribasso di prezzo base e offerta minima.

Catania spettatore interessato?

Da parte del Catania FC, intanto, continua a filtrare la volontà di orientarsi verso altre direzioni a proposito del centro sportivo. Più volte il presidente etneo Rosario Pelligra si è espresso a proposito di Torre del Grifo, ritenendo più conveniente costruire un nuovo centro sportivo anziché investire su quello appartenuto al Calcio Catania. “C’è interesse da parte nostra ma ci sono anche dubbi – le sue parole di qualche settimana fa sul tema -. Quello di Torre del Grifo non è un centro sportivo moderno e non corrisponde perfettamente al nostro modello di business plan. Inoltre non è posizionato in città, e questo è un altro punto a suo sfavore. Avrebbe bisogno anche di tempo e di investimenti. Con i soldi che servirebbero per Torre del Grifo si potrebbe costruire un nuovo centro sportivo più moderno e più vicino alla città”. Catania FC insomma, almeno apparentemente, defilato sulla questione. Quale sarà il futuro di Torre del Grifo?