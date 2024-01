Torre del Grifo, deserta la prima asta: bene non aggiudicato

È andata deserta l’asta indetta per la vendita del centro sportivo di Torre del Grifo. Ce ne sarà una seconda al ribasso?

Bene non aggiudicato. Si è conclusa così la vendita telematica asincrona del complesso immobiliare denominato “Torre del Grifo Village”, centro sportivo appartenuto alla società Calcio Catania S.p.A., dichiarata fallita nel dicembre del 2021. In occasione dell’udienza, che si è tenuta questo pomeriggio alle ore 15.30 presso il Tribunale di Catania, la curatela fallimentare ha constatato la mancata presentazione di offerte per il centro sportivo, il cui termine era fissato per il 10 gennaio entro le ore 15.30.

Asta deserta. E ora?

Asta deserta, dunque. E non si può certo dire sia un epilogo sorprendente. Non erano infatti filtrati interessamenti per il centro sportivo il cui prezzo base per l’asta telematica era stato fissato in 28.940.000 euro, con offerta minima di 21.705.000 euro. Il Catania FC aveva peraltro fatto sapere in maniera inequivocabile come non ritenesse conveniente presentare un’offerta stante gli importi, ritenuti troppo elevati. Adesso è probabile la curatela indica una nuova asta (con prezzo base al ribasso) ma potrebbero servire tempi non brevi. Nel frattempo la struttura rimane ferma e così da ormai circa due anni: quale sarà il destino di Torre del Grifo?