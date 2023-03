Cattolica Eraclea, gamba incastrata in macchina agricola: 20enne trasferito in elisoccorso

Il giovane stava arando un campo

Un incidente sul lavoro ha costretto un 20enne di Cattolica Eraclea (Agrigento) al trasferimento in ospedale con l’elisoccorso. Per cause ancora da accertare, il giovane stava arando un campo quando è rimasto incastrato con la gamba tra le lame di una macchina agricola.

Il trasferimento in ospedale

Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 che hanno prestato il primo soccorso al giovane. Il 20enne ha riportato una ferita all’arto sinistro ed è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. Presenti, oltre al personale medico, anche i vigili del fuoco e i carabinieri.