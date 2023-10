VIDEO | Cervo incastrato in un’altalena, agente tenta di salvarlo ma viene speronato

Dopo numerosi tentativi, uno dei due agenti è riuscito a liberare il cervo che si è dileguato nella foresta circostante

Salvataggio a lieto fine, nonostante la difficoltà, per un cervo rimasto incastrato con le corna a un’altalena appesa a un albero. Il curioso salvamento è successo nella contea di Pierce, nello Stato di Washington, negli Stati Uniti. Protagonisti, oltre all’animale, due agenti della polizia locale.

I tentativi per salvare l’animale

In un video diventato subito virale e diffuso dalla contea di Pierce sulle pagine social, si vede la preparazione e i vari tentativi di recidere il filo dell’altalena che manteneva incastrato l’animale all’attrezzo ludico. In un concitato momento nel corso del salvataggio il cervo con una mossa fulminea ha speronato un’agente , finito per terra. Nulla di grave per il poliziotto, ripresosi prontamente.

Il cervo in libertà

“Visto che altre autorità non intervenivano, i nostri due agenti hanno accettato la sfida di liberare questo giovane cervo maschio”, dice nel video uno degli agenti. Dopo numerosi tentativi, uno dei due agenti è riuscito a liberare il cervo che si è dileguato nella foresta circostante.

fonte video pagina Facebook Pierce County Sheriff’s Department