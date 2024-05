Lutto nel cinema: morta Susan Buckner, cheerleader del film “Grease”

E' morta all'età di 72 anni Susan Buckner, famosa per il ruolo in "Grease": a darne l'annuncio è stata la famiglia

L’attrice statunitense Susan Buckner, conosciuta dagli spettatori come la spumeggiante cheerleader Patty Simcox del film “Grease” (1978), è scomparsa “serenamente circondata dai suoi cari” a Miami, in Florida, il 2 maggio all’età di 72 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato oggi dalla famiglia. All’età di 25 anni Buckner ottenne il ruolo della cheerleader della Rydell High, amica di Sandy (Olivia Newton-John) , innamorata di Danny Zucco (John Travolta). Come pimpante Patty Simcox, incarnò al meglio lo spirito scolastico di “Grease”. “Fai la spaccata, urla!”, incitava accanto a Newton-John. “Mostrate un po’ di spirito per il vecchio Rydell! Avanti così, rossi e bianchi! Forza Rydell, combatti, combatti, combatti!”.

La vita e la carriera di Susan Buckner

Nata il 28 gennaio 1952 a Seattle, Susan Buckner venne incoronata Miss Washington nel 1971 e ha rappresentato lo Stato di Washington nel concorso di Miss America l’anno successivo. Poco dopo, è diventata una delle ballerine Golddiggers del Dean Martin Show e questo l’ha portata a far parte del gruppo femminile Fantasy e del duo musicale Buckner and Pratt. Partecipò anche a spettacoli di varietà come The Mac Davis Show, Sonny and Cher e, come ballerina e nuotatrice sincronizzata, The Brady Bunch Variety Hour. Dopo il successo di “Grease”, Susan Buckner ha partecipato a diversi telefilm, tra cui “Love Boat”, “Starsky & Hutch” e “Truck Driver” ed è stata co-protagonista della serie “Ore 17 – Quando suona la sirena”. Ha recitato nel film horror di Wes Craven “Benedizione mortale” (1981), accanto a Sharon Stone, e in “Scuola di polizia 6: la città assediata” (1989). In seguito si è allontanata dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla famiglia. Alla Buckner, come precisa “Variety”, sopravvivono il figlio Adam Josephs, la figlia Samantha Mansfield, i nipoti Oliver, Riley, Abigail e Ruby, la sorella Linda, la nuora Noel Josephs, il genero Adam Mansfield e il compagno di lunga data Al. Al posto dei fiori in occasione del funerale, la famiglia chiede che vengano fatte donazioni al Fairchild Tropical Botanic Garden di Miami in onore di Susan.