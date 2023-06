Cinema: è morto Frederic Forrest, il ‘Chef’ di ‘Apocalypse Now’

Aveva 86 anni. E’ stato candidato all’Oscar al miglior interprete non protagonista per il film “The Rose” (1979) di Mark Rydell

L’attore statunitense Frederic Forrest, candidato all’Oscar al miglior interprete non protagonista per il film “The Rose” (1979) di Mark Rydell, è morto venerdì 23 giugno all’età di 86 anni nella sua casa di Santa Monica, in California, dopo una lunga malattia.

L’annuncio della scomparsa è stato dato su Twitter dall’attrice e cantante statunitense Bette Midler, co-star di “The Rose”, anche lei candidata all’Oscar, ricordando calorosamente l’attore con cui ha recitato nel suo debutto cinematografico drammatico oltre 40 anni fa. “Grazie a tutti i suoi fan e amici per il loro sostegno in questi ultimi mesi – ha scritto Midler – Era un attore straordinario e un brillante essere umano, e sono stata fortunata ad averlo avuto accanto nella mia vita. Riposa pace”.

Nato a Waxahachie, in Texas, il 23 dicembre 1936, Forrest ha collaborato in quattro occasioni con il regista Francis Ford Coppola: in “La conversazione” (1974), con il ruolo di Jay “Chef” Hicks in “Apocalypse Now” (1979), in “Un sogno lungo un giorno” (1982) e in “Tucker – Un uomo e il suo sogno” (1988). Forrest ha interpretato lo scrittore statunitense Dashiell Hammett due volte: nel film “Hammett – Indagine a Chinatown” (1982) di Wim Wenders e nel tv-movie “Citizen Cohn” (1992). Ha avuto un ruolo importante anche nella miniserie televisiva “Colomba solitaria” (1989). Nel 1993 ha interpretato il ruolo di Nick, negoziante neonazista, omofobo e maschilista nel film “Un giorno di ordinaria follia” di Joel Schumacher.

Tra gli altri suoi ruoli di rilievo quelli “Missouri” (1976), “Il grande inganno” (1990) e “Trauma” (1993) di Dario Argento. In televisione ha interpretato il ruolo di Petronio Arbitro nella fiction “Quo vadis?” (1985) e poi il ruolo del capitano Richard Jenko nella prima stagione della serie televisiva “I quattro della scuola di polizia” (1987), successivamente sostituito dall’attore Steven Williams nelle retanti puntate.