Claudio Amendola shock: “Ero dipendente dalla cocaina: ne sono uscito per i miei figli”

L'attore romano si è raccontato a cuore aperto, parlando della dipendenza dalla droga e della fine del suo matrimonio

Una rivelazione shock quella fatta da Claudio Amendola ospite a “Belve”, durante l’ultima puntata del programma condotto da Francesca Fagnani.

Il popolare attore romano, 60 anni, ha ammesso infatti di essere stato dipendente dalla cocaina per un lungo periodo di tempo e di esserne uscito per amore dei suoi figli.

“Ne sono stato dipendente e ne sono uscito perché c’era qualcosa di importante: i figli – ha detto Amendola – Quando ti rendi conto che ti sei trovato in una situazione in cui dovevi essere lucido e non lo eri. E allora, per fortuna, lo spavento o la responsabilità’ che solo tu puoi avere in quel momento, ti costringono a tornare lucido. E cosi è stato”.

Il divorzio con Francesca Neri

L’attore ha poi parlato anche della lunga storia d’amore con la collega ed ex moglie Francesca Neri, con il matrimonio giunto alla fine nel 2022 dopo 12 anni.

“Oggi non c’è dolore. Il dolore c’è stato prima. C’è semmai il dispiacere di non essere stato, di non essere stati, in grado di arrivare sino in fondo”, ha ammesso Amendola che ha poi aggiunto a proposito dei suoi amori: “Sono stato amato più di quanto ho amato io. Ancora ho da imparare in materia. La mia gioia più grande? Quando mia figlia Alessia, nata prematura di 5 mesi e mezzo, ce l’ha fatta”.