Codice identificativo per affitti brevi: quando arriva e come funziona

Arriva il Codice identificativo unico per gli affitti brevi. Via libera al decreto del Ministero del Turismo.

Arriva il Codice identificativo unico per gli affitti brevi. La commissione Turismo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha dato il via libera al decreto del Ministero del Turismo sull’interoperabilità delle banche regionali. Nascerà così il Codice identificativo nazionale (Cin) da associare alle unità immobiliari destinate a locazioni brevi e turistiche. Il meccanismo dovrebbe entrare in vigore non prima del 1° settembre. Il decreto dovrebbe vedere la luce nel mese di maggio. A seguire sono previste una fase di sperimentazione, la pubblicazione ufficiale e l’applicazione delle sanzioni.

L’obiettivo del Codice identificativo per affitti brevi e le sanzioni

La tracciabilità delle strutture ricettive per evitare frodi sarà migliorata. Dunque ogni unità immobiliare verrà dotata di un Cin che dovrà essere esposto all’esterno dello stabile e all’interno dell’appartamento adibito per locazioni brevi o turistiche. In assenza di identificazione sarà elevata una sanzione amministrativa fino a 5mila euro.

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha parlato della questione. “Si avvia cosi una procedura che sarà determinante per la definizione del Cin e rendere interoperabili le banche dati regionali con quella nazionale. Un processo complesso che richiede il massimo impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti”.

Daniele D’Amario, assessore al Turismo della Regione Abruzzo e presidente della Commissione Turismo della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, sostiene che l’accordo “rende concreto l’avvio di una procedura, non semplice, per rendere interoperabili le banche dati regionali con la banca dati nazionale”.