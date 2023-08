Colpisce il padre con chiave inglese, denunciato 17enne a Licata

Il 40enne ha subito contusioni ed è stato medicato con alcuni punti di sutura al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”

Un17enne è stato denunciato per lesioni personali. Il giovane, secondo la ricostruzione dei fatti, al culmine di una lite con il padre, un 40enne licatese, lo avrebbe colpito al volto e alla gamba con una chiave inglese.

Indaga la polizia

L’aggressione è avvenuta in via Gela a Licata, in provincia di Agrigento. Il padre ha subito varie contusioni ed è stato medicato con alcuni punti di sutura al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”. Indagini in corso da parte degli agenti di polizia di Licata.