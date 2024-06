Come diventare freelance? Dalle questioni burocratiche allo stipendio medio

Ecco ciò che c'è da sapere su una delle figure professionali maggiormente richieste in Italia, soprattutto in abito web.

Quella del freelance è una figura molto richiesta in diversi ambiti professionali: il freelance, infatti, è un lavoratore indipendente, che offre le sue prestazioni a società, organizzazioni o privati. Ma come si fa a diventare freelance?

Come diventare freelance?

La prima cosa da fare per diventare freelance in Italia è aprire la Partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate: Bisogna, dunque:

iscriversi all’INPS (o alla cassa di propria competenza);

scegliere il regime fiscale;

richiedere eventuali agevolazioni;

acquistare il software per la fatturazione elettronica.

Una volta predisposte tutte le misure necessarie per poter iniziare a lavorare dal punto di vista fiscale, bisognerà cercare clienti e organizzare le richieste.

Come diventare freelance: lo svolgimento del lavoro

Il primo passo per svolgere al meglio il lavoro da freelance sta in una buona organizzazione. Una delle principali sfide è gestire nel migliore dei modi il proprio tempo: il freelance, infatti, oltre ad occuparsi del lavoro vero e proprio, deve dedicarsi anche agli adempimenti burocratici e fiscali.

Le modalità dello svolgimento del lavoro, inoltre, sono strettamente personali. A parte coloro i quali hanno una sede di lavoro specifica, il freelance può decidere di lavorare come preferisce:

Da casa, secondo modalità simili a quelle dello “smart working”, dunque ricavando uno spazio all’interno della casa e adibirlo a ufficio.

Da un ufficio, magari noleggiando una scrivania all’interno di un coworking space, se preferiscono lavorare fuori dalle mura domestiche;

In movimento, indicato se l’attività svolta è di natura giornalistica o mediatica, perché permette di essere subito sul pezzo, arrivare alla notizia e disporre in anticipo di foto o video;

In modalità ibrida, dunque scegliere a seconda del tipo di lavoro che si deve svolgere il luogo più adatto.

Come anticipato, la caratteristica fondamentale del lavoro da freelance è l’organizzazione. Oltre alla questione della gestione del tempo, è molto importante essere multitasking, dunque riuscire a gestire diversi clienti contemporaneamente. Per ognuno di loro, infatti, ci saranno delle scadenze da rispettare, per cui è consigliato mantenere un numero di clienti tale da poter adempiere a tutti gli impegni. Per fare ciò, è necessario essere fin da subito chiari e trasparenti con i propri clienti:

Definire il tempo necessario per portare a termine il lavoro richiesto;

Esporre il proprio modo di lavorare ai clienti che richiederanno i servizi;

Chiarire con un preventivo il costo del lavoro che si andrà a svolgere.

Freelance: i lavori più ricercati in Italia e gli stipendi medi

La figura del freelance è molto ambita, ma quali sono i profili maggiormente richiesti in Italia? Ecco la top 10.

Sviluppatore web: colui che si occupa della realizzazione dei siti web attraverso i vari linguaggi di programmazione. Il suo lavoro è fondamentale, perché è la base su cui poggeranno tutte le altre strutture. Lo stipendio medio annuo è di circa 18/19mila euro.

SEO specialist: colui che si occupa di indicizzare le pagine web, dunque di ottimizzare i testi per i motori di ricerca a partire dalla scelta della keyword. Lo stipendio annuo è di circa 16mila euro.

Copywriter: colui che riesce a ideare le campagne e testi pubblicitari su qualunque mezzo di comunicazione: dalla stampa all’online. Lo stipendio medio annuo è di circa 14mila euro.

Graphic designer: colui che, lavorando in sinergia con il copywriter, si occupa della parte grafica e visiva dei contenuti, trasformando un concetto in un’immagine. Lo stipendio medio annuo è di circa 14mila euro.

Data analyst: colui che raccoglie i dati web e li analizza attraverso metodologie statistiche. Lo stipendio medio annuo è di circa 30mila euro.

Social media manager: colui che gestisce i profili social delle aziende su diverse piattaforme. Lo stipendio annuo è di circa 13mila euro.

Videomaker: colui che si occupa delle riprese video e delle fasi successive, ovvero la post produzione e il montaggio. Lo stipendio annuo è di circa 15mila euro.

Web designer: è colui che si occupa dell’usabilità del sito, dunque deve rendere le pagine web accattivanti, ma anche semplici da usare, intuitive. Lo stipendio annuo è di circa 17mila euro.

Fotografo: esattamente come il videomaker, si occupa di scattare le fotografie, ma anche delle fasi successive, come la post-produzione. Lo stipendio annuo è di circa 13mila euro.

Programmatore Java: colui che riesce, attraverso questo linguaggio, a programmare software che funzionino su qualunque sistema operativo. Lo stipendio annuo è di circa 21mila euro.