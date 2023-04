Comitato imprenditoria femminile, Monica Luca confermata presidente

L’imprenditrice Monica Luca è stata confermata alla presidenza del Comitato imprenditoria femminile di Confindustria Catania. L’ha eletta oggi all’unanimità l’assemblea del comitato che ha anche rinnovato il consiglio direttivo per il prossimo biennio. Ne fanno parte: Cristina Busi (Sibeg Coca Cola), vicepresidente, Patrizia Andrè (Jeko), Rosaria Finocchiaro (Dolfin), Sandra Mascali (Mas Communication), Alba Murabito (Centro Catanese di Medicina e Chirurgia), Maria Laura Ontario (Elicar Parking), Giuliana Pennisi (Sicilenergia), Mia Rupcic (Gruppo Strazzeri), Raffaella Tregua (Ediservice – Quotidiano di Sicilia). Imprenditrice di prima generazione, Monica Luca è fondatrice e Ceo di Metaconsulting – Formazione Manageriale. “Un secondo mandato di presidenza con all’attivo numerose iniziative che hanno contribuito a consolidare e a promuovere una cultura d’impresa declinata al femminile – ha spiegato la presidente Luca – che ha sottolineato come dalla sua costituzione il gruppo abbia raddoppiato il numero di imprenditrici, toccando quota 50 socie tra le aziende più rappresentative di Confindustria Catania. Attenzione alle politiche d’impresa e al welfare aziendale, innanzitutto, senza trascurare l’impegno nel territorio a favore della crescita nel campo della formazione dei giovani che si apprestano a scegliere il loro futuro professionale. “Proprio su questo fronte – ha aggiunto Luca, abbiamo intensificato il dialogo con il mondo della scuola con progetti come “Summer Training Week” che quest’anno coinvolgerà anche il nostro Ateneo con l’iniziativa “Summer Campus Universitario”. Ma daremo anche il nostro contributo attivo nella ricerca e nello sviluppo di progetti rivolti al benessere delle donne, supportando il confronto con il mondo della medicina, della prevenzione e del benessere femminile a 360 gradi”. In programma anche il rafforzamento delle iniziative realizzate con IRIB CNR di Catania, con le Associazioni professionali di categoria, con la Lega navale e il Gruppo Minerva di Federmanager. “Un nuovo viaggio ricco di sfide e di opportunità – ha concluso Luca – che affronterò con la certezza di avere al fianco eccellenze manageriali, ma ancor più amiche di valore”.