Bilancio e mobilità, norme per salvare l’Ast

Palermo – Le norme che puntano al rilancio dell’Azienda siciliana trasporti sono all’attenzione delle commissioni Bilancio e Mobilità. L’agenda della commissione Bilancio è occupata anche dalle bozze di legge sul riconoscimento di debiti fuori copertura finanziaria e dal parere sul riordino dei Consorzi di bonifica.

La commissione Ambiente, Territorio e Mobilità ascolta l’assessore regionale per le Infrastrutture sui contenuti di un avviso riguardante un contratto di servizio di trasporto pubblico locale extraurbano. Resta in calendario lo svolgimento dell’interrogazione in materia di emergenza idrica sul dissalatore di Trapani e sugli altri impianti esistenti o dismessi in Sicilia.

La commissione Affari istituzionali programma i lavori nell’ambito delle proposte di legge in materia di enti locali e di voto a distanza.

La commissione Attività produttive ha in programma la nomina di un consulente nell’ambito dell’esame della riforma del commercio.

La Commissione Statuto ascolta i dirigenti generali dei dipartimenti Autonomie locali e Funzione pubblica nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle materie che necessitano di norme di attuazione della Carta costituzionale.

La commissione Antimafia svolge le audizioni del Commissario straordinario dell’Istituto Zooprofilattico della Sicilia e del capo del Dipartimento One Health del ministero della Salute.

La commissione Ue ascolta il dirigente generale del dipartimento Programmazione sull’accordo del Governo con la Regione siciliana per il Fondo di sviluppo e coesione (Fsc) 21-27.

