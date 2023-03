Comuni Marginali, anche Montedoro nella lista

Pubblicato il bando attraverso cui i cittadini possono richiedere un contributo a valere sul Fondo messo a disposizione dal Consiglio dei ministri

MONTEDORO (CL) – Sono giorni importanti per il Comune e in particolare per l’Amministrazione guidata dal sindaco Renzo Bufalino. Sul sito istituzionale dell’Ente, infatti, è stato pubblicato il bando per l’assegnazione delle risorse concesse nell’ambito dei Fondi per i Comuni marginali.

L’istituzione del Fondo per i Comuni marginali è stata disposta dal Consiglio dei Ministri al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei centri particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche. Il fondo è dotato complessivamente di 180 milioni euro assegnati a 1.187 territori, selezionati per le loro condizioni particolarmente svantaggiate, con un tasso di crescita della popolazione negativo sia nel lungo sia nel breve periodo, Indice di vulnerabilità sociale e materiale (Ivsm) superiore alla media e con un livello di redditi della popolazione residente inferiore alla media.

A informare la cittadinanza del bando e quindi della possibilità di ricevere tali risorse, è stato proprio il sindaco Bufalino, anche attraverso i propri profili social. Il bando, pubblicato come detto sul portale web ufficiale del Comune, si occupa di due categorie diverse per l’assegnazione dei fondi. La prima riguarda l’avvio di nuove attività commerciali, artigianali e agricole ovvero attività già esistenti che intraprendano nuove attività economiche, purché abbiano un’unità operativa ubicata nel territorio del comune di Montedoro, per un importo complessivo di 41.057 euro. La seconda categoria riguarda invece il trasferimento della residenza e dimora abituale nel comune di Montedoro, a titolo di concorso per le spese di acquisto o ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale, per un importo non superiore a 5.000 euro.

Il bando e il modulo per la relativa domanda di partecipazione possono essere ritirati presso l’Ufficio tecnico del Comune o scaricati dal link presente nel sito ufficiale del Comune di Montedoro. Le domande devono essere presentate entro e non oltre le 12 del prossimo 31 marzo.