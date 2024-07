Confronto sull’assistenza sanitaria in provincia di Enna

Il Comitato consultivo aziendale dell’Asp, composto dai referenti delle associazioni di volontariato e dai rappresentanti degli Ordini professionali, ha affrontato il nodo dei servizi sul territorio ennese

ENNA – Il Comitato consultivo aziendale, composto dai referenti delle associazioni di volontariato impegnate nel campo della salute e dai rappresentanti degli organismi di tutela come gli Ordini professionali, ha affrontato, in una riunione negli scorsi giorni, numerose tematiche legate all’assistenza sanitaria.

Il presidente del Comitato, Tommaso Careri, ha esposto la sintesi del lavoro svolto dall’organismo in merito alle criticità rilevate nel corso dell’ultimo anno, in particolar modo liste di attesa per prestazioni specialistiche, affollamento del Pronto Soccorso di Enna, ritardi nelle forniture di presidi per la cui risoluzione sono state realizzati azioni e incontri, ultimo dei quali con il nuovo direttore generale, Mario Zappia.

I componenti del Cca hanno ribadito la volontà di continuare ad affrontare le tematiche anche all’interno dei gruppi di lavoro costituiti. All’ordine del giorno, anche la discussione sugli atti emanati dall’Asp di Enna, come il Piao (Piano integrato di attività e organizzazione), il documento unico di programmazione e governance di cui le pubbliche amministrazioni devono dotarsi e rendere pubblico, il Piano di Prevenzione e il Piano di Comunicazione.

Sono stati esposti gli obiettivi di valore pubblico per l’Asp di Enna: il trattamento chirurgico della frattura del collo del femore nei pazienti over 65 anni e la riduzione dei parti cesarei inappropriati. Il terzo obiettivo riguarda l’efficientamento energetico e la riduzione degli sprechi energetici.

Avviata, inoltre, la discussione sul nuovo assetto territoriale previsto dal Decreto ministeriale n.77 del 2022 con l’avvio delle Cot (Centrali operative territoriali), che hanno il ruolo di raccordo tra i vari servizi e i professionisti della salute, delle case e degli ospedali di Comunità. I rappresentanti delle associazioni e degli ordini professionali hanno deciso, pertanto, di partecipare on line all’evento, tenutosi a Palermo e organizzato dall’assessorato alla Salute, sull’attuazione del Dm 77/22 per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nella Regione Sicilia.

Sulla trasformazione in atto, il Comitato consultivo chiederà un incontro con la Direzione aziendale per avere le informazioni riguardanti lo stato dell’arte sul territorio provinciale.

Presenti alla riunione i referenti dell’Avis, Associazione giovani diabetici, FederConsumatori, Alzheimer degli Erei, Ordine degli psicologi, Ordine dei farmacisti, Ordine ostetrici, tribunale per i Diritti del Malato, Aido; Asimar, Movimento difesa del cittadino, Anmic, Aisa; Insieme Odv Centuripe.