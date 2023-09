Conservatorio di Catania: la ministra Bernini nomina Leotta nel Cda

Dopo il decreto firmato dal ministro, Leotta ha preso parte alla seduta dell’organismo e ringraziato i componenti.

L’avvocato catanese Francesco Pio Leotta è stato nominato dal ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, componente esperto del Cda del Conservatorio statale ‘Vincenzo Bellini’ di Catania. “Entrare in questo Consiglio di amministrazione – ha detto Leotta – rappresenta per me un motivo d’orgoglio ma soprattutto una grande responsabilità. Sono grato al ministro Anna Maria Bernini per la fiducia accordata, nonché alla consigliera del ministro Alessandra Gallone per i preziosi suggerimenti nell’ottica di contribuire al mantenimento degli standard didattici e organizzativi di assoluto livello del Conservatorio di Catania, per cui faremo da trait d’union fra Roma e il territorio”.

Dopo il decreto firmato dal ministro, Leotta ha preso parte alla seduta dell’organismo e ringraziato i componenti, dal presidente Carmelo Galati al direttore amministrativo Omar Morrica, al direttore dell’istituto Epifanio Comis e gli altri, avviando subito l’esame delle priorità amministrative dell’ente. “Parte un anno accademico – aggiunge Leotta – che sarà intrapreso con determinazione e passione da studenti e docenti, durante cui la governance lavorerà per raggiungere gli obiettivi quali il miglioramento delle infrastrutture in dotazione al Conservatorio, una sempre efficace gestione dei conti anche e soprattutto alla luce dello straordinario e impegnativo risultato di statalizzazione ottenuto, ad una piena partecipazione ai bandi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e ad un costante confronto con gli organi di governo statali, regionali e locali”, conclude Leotta.