Controlli carabinieri a Scicli ed Ispica, un arresto e una denuncia

Identificate 214 persone, controllare 168 veicoli, perquisite 24 persone

Aumentano, con l’arrivo della stagione estiva e l’inevitabile incremento della movida, i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Modica in tutti i territori di competenza. Durante la settimana in corso, infatti, i militari dell’Arma hanno ottenuto importanti risultati nella prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, mercoledì, i militari della Stazione di Ispica, a seguito di apposito servizio, hanno denunciato in stato di libertà un 40enne, originario di Ispica, celibe, bracciante agricolo, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 5 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi per la cessione. Nel medesimo contesto operativo è stato segnalato alla Prefettura di Ragusa quale assuntore, ex art..75 dpr 309/90, un giovane modicano, appena 19enne, poiché trovato in possesso di 1 grammo della medesima sostanza. Un altro importante colpo è stato inferto, al mercato illecito delle sostanze psicotrope, dai Carabinieri della Tenenza di Scicli.

I militari, sempre nell’ambito di appositi servizi di contrasto allo spaccio, sono intervenuti presso un’abitazione estiva in località Cava d’Aliga dove un 31enne sciclitano, incensurato, vi teneva ben occultate oltre 1 chilogrammo di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in 10 panetti, due involucri da 6 grammi complessivi di cocaina, nonché bilancino e banconote di vario taglio per un ammontare di circa 350 euro, provento dell’attività criminale. Nell’occasione i militari dell’Arma hanno tratto in arresto l’uomo e segnalato quali assuntrici alla Prefettura di Ragusa due ragazze 27enni, entrambe originarie di Modica. L’arrestato è stato successivamente ristretto in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nel complesso gli specifici servizi, preventivi e repressivi, predisposti per accrescere la sicurezza stradale e contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti hanno permesso di identificate 214 persone, controllare 168 veicoli, perquisite 24 persone, sequestrare 5 autovetture, elevare 19 contravvenzioni al codice della strada e sequestrare oltre 1,2 chilogrammi di hashish, 10 grammi di cocaina e 500 euro, provento di reato