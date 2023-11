Dagli allacci abusivi alla droga, raffica di controlli a Trappeto Nord: ecco cosa è stato scoperto

Carabinieri in azione nella zona nord della città di Catania: ecco le violazioni riscontrate.

Procede senza sosta l’azione preventiva e repressiva dell’arma dei carabinieri nella zona nord della città di Catania, che hanno eseguito una serie di controlli nella zona di “Trappeto Nord”.

Il servizio rientra nell’ambito delle azioni di contrasto all’illegalità diffusa e all’abusivismo commerciale in città. Ecco il bilancio dell’operazione.

Allacci abusivi e non solo, raffica di controlli a Trappeto Nord

In una prima fase delle attività, i militari della compagnia di Fontanarossa, con il supporto dei colleghi della compagnia di Intervento Operativo – C.I.O. – del 12° Reggimento “Sicilia”, hanno effettuato alcuni controlli nel quartiere Trappeto Nord, avvalendosi della collaborazione del personale specializzato della società Enel, per verificare la presenza di eventuali allacci abusivi alla rete elettrica pubblica segnalati dai terminali della società erogatrice di energia elettrica. Nel corso delle attività, gli operanti hanno denunciato un 28enne pregiudicato, in quanto aveva realizzato un bypass nel contatore della sua abitazione di via Ustica, tramite il quale mediante allaccio diretto alla rete elettrica pubblica, poteva illuminare il suo appartamento praticamente a costo zero, in quanto l’energia elettrica consumata non veniva contabilizzata dal suo contatore manomesso.

Chiaramente, oltre al furto in sé, non va assolutamente sottovalutato il rischio che tali condotte possono comportare per l’incolumità dei residenti, sussistendo la concreta possibilità di corti circuiti all’interno degli appartamenti.

Droga e violazioni al CdS

Nell’ambito del medesimo contesto operativo, i carabinieri hanno concentrato la loro attenzione sulla prevenzione e repressione del fenomeno dello smercio di droga, soprattutto al fine di sensibilizzare i giovani sui danni neurologici derivanti dal consumo di stupefacenti, oltre al fatto naturalmente di trattarsi di un comportamento sanzionato dalla Legge.

Nell’ambito delle perquisizioni effettuate, i carabinieri hanno controllato un 21enne del posto, che è stato trovato in possesso di modiche quantità di marijuana, che teneva nella tasca dei pantaloni. La droga è stata sequestrata e il giovane è stato segnalato alla locale Prefettura quale “assuntore” di stupefacenti.

A fare da cornice ai risultati operativi conseguiti, sono stati poi svolti una serie di posti di controllo lungo le arterie stradali particolarmente trafficate del quartiere. I carabinieri hanno identificato 35 soggetti e controllato 15 veicoli, con l’elevazione di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada per un importo complessivo di 8.000 euro e sequestrato due veicoli privi di assicurazione, colpendo in particolare quelle condotte irresponsabili di guida che possono creare un pericolo per la sicurezza pubblica.